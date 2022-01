Da Redação

Apucarana abre vacinação de crianças de 8 e 9 anos

Ao lado do governador Ratinho Junior e do secretário de estado da saúde Beto Preto, que estiveram na cidade na manhã desta quinta-feira dentro das festividades de aniversário da cidade, o prefeito Junior da Femac anunciou o início da vacinação de crianças de 8 e 9 anos em Apucarana já a partir do início da tarde . As crianças de 10 e 11 anos já estão sendo imunizadas desde o dia 21 de janeiro.

“A Autarquia Municipal de Saúde recebeu a vacina pediátrica hoje cedo e estamos liberando a imunização para nova faixa etária das crianças, agora de 8 e 9 anos. Pais e responsáveis garantam a proteção de suas crianças. A vacinação está sendo realizada dentro do ginásio Lagoão numa área especialmente destinada ao público infantil”, informa Junior da Femac.

O governador Ratinho Junior também fez um chamamento para imunização infantil contra a Covid-19, destacando que Apucarana, desde o início da vacinação, foi referência para muitas cidades pela organização e pelo atendimento de domingo a domingo. Já o secretário Beto Preto parabenizou a equipe de saúde do município pelo trabalho contínuo que vem realizando há mais de um ano. “É um exemplo dentro da estratégia de não deixar vacina parada”, observa Beto Preto.

As crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou responsável no momento da vacinação, que devem apresentar o cartão de vacina da criança, documento de identificação da criança e do responsável, e o comprovante de residência (água, luz, telefone) com no máximo 90 dias.

O secretário municipal da saúde informa que, paralelamente a imunização das crianças, a vacinação em geral contra a Covid-19 segue acontecendo normalmente de domingo a domingo, no Lagoão, de 8h30 às 17 horas. São imunizados com a 1ª dose os apucaranenses com 12 anos ou mais; a 2ª dose é para todos que recebem a Coronavac, AstraZeneca e Pfizer; e a dose de reforço para 18 anos ou mais para quem tomou a 2ª dose há 4 meses; e ainda a dose de reforço da Janssen para quem recebeu a 1ª dose há 2 meses.