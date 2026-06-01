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Apucarana abre programação do Junho Verde com teatro e incentivo à consciência ambiental

A atividade reuniu estudantes das escolas municipais Antonieta da Silva Lautenschlager, Albino Biacchi e Professor Wilson de Azevedo

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 12:52:06 Editado em 01.06.2026, 12:51:59
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Apucarana abre programação do Junho Verde com teatro e incentivo à consciência ambiental
Autor Campanha começou nesta segunda-feira no Cine Teatro Fênix - Foto: @Jair Ferreira

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), deu início nesta segunda-feira (1º/6) à programação do Junho Verde, campanha nacional que busca despertar a consciência ambiental e incentivar atitudes sustentáveis no dia a dia. A abertura aconteceu no Cine Teatro Fênix, com a apresentação da peça “A Fabulosa Jornada dos Guardiões Verdes” para alunos da rede municipal de ensino.

-LEIA MAIS: Idosa é atropelada em faixa de pedestres no centro de Apucarana

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A atividade reuniu estudantes das escolas municipais Antonieta da Silva Lautenschlager, Albino Biacchi e Professor Wilson de Azevedo. Ao longo do mês, todas as escolas da rede municipal participarão da ação, que utiliza o teatro como ferramenta para ensinar, de forma divertida e envolvente, a importância de cuidar da natureza.

O Junho Verde foi instituído pela Lei Federal nº 14.393/2022. Em Apucarana, a campanha contará com uma programação diversificada, envolvendo educação ambiental, plantio de árvores, recuperação de nascentes e outras iniciativas voltadas à sustentabilidade.

Durante a abertura, o vice-prefeito Marcos da Vila Reis destacou que a formação de uma consciência ambiental começa ainda na infância. “Trazer as crianças ao teatro, ensinar por meio da arte e mostrar a importância do meio ambiente para a nossa vida é uma forma de construir um legado que vai muito além de junho. Elas aprendem e levam esse conhecimento para dentro de casa, compartilhando com os pais, avós e amigos”, afirmou.

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Marcos da Vila Reis também lembrou os investimentos que o município vem realizando na arborização urbana. “Quem circula pela cidade já percebe novas árvores sendo plantadas no centro, nos bairros e nos distritos. É um trabalho que traz benefícios para toda a população, gerando mais sombra, conforto térmico e qualidade de vida”, ressaltou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Diego Silva, acrescentou que a meta da administração, por meio do projeto Apucarana Verde e Sustentável, é ultrapassar a marca de quatro mil árvores plantadas. “Além disso, nós já distribuímos gratuitamente mais de 13 mil mudas para áreas urbanas e rurais, incentivando a participação da população na construção de uma cidade cada vez mais verde”, pontuou.

Diego Silva também detalhou a programação da campanha Junho Verde. “A nossa agenda está bastante diversificada. Teremos ações educativas em instituições, plantio de árvores frutíferas em todas as escolas municipais e a recuperação de mais 20 nascentes. São ações que fortalecem o compromisso de Apucarana com a sustentabilidade e a preservação dos nossos recursos naturais”, destacou.

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A secretária municipal de Educação, Ana Paula do Carmo Donato, aproveitou o encontro para conversar com os estudantes sobre a importância das pequenas atitudes no cotidiano. “Preservar o meio ambiente começa dentro da sala de aula, com gestos simples como manter os espaços limpos, recolher resíduos do chão e descartar corretamente o lixo,” disse.

Presenças – Prestigiaram a abertura da campanha Junho Verde na manhã desta segunda-feira (1º/6), a secretária da Mulher e Assuntos da Família e primeira-dama de Apucarana, Karine Mota; os vereadores Pablo da Segurança e Moisés Tavares; o vice-presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Sérgio Kowalski; além de secretários e servidores municipais.


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Consciência Ambiental educação ambiental Junho Verde plantio de árvores Sustentabilidade Teatro Escolar
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