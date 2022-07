Apucarana abre oficialmente os Jogos Universitários do Paraná

Da Redação

Com uma bonita festa realizada no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana, foi aberta neste sábado (16), a 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s), competição que reúne 17 estabelecimentos de ensino superior de doze cidades do estado, disputando 15 modalidades. Os JUP´s prosseguem até o dia 21 de julho, com cerca de 2.500 pessoas, entre atletas, treinadores, dirigentes e equipe de arbitragem.

O prefeito Junior da Femac disse que a cidade mostra a sua competência em sediar competições no Estado. “Apucarana é a casa do esporte no Paraná e agradeço mais uma vez o Governo do Estado, a Paraná Esporte e o nosso time de Apucarana, capitaneado pelo professor Grillo. É uma grande alegria ver Apucarana vibrando em torno do esporte, ajudando e projetando a cidade para o Brasil e fortalecendo o nosso comércio”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Com a presença da Banda Municipal Maestro João Florindo, o cerimonial foi aberto com uma bonita apresentação das alunas da Escola de Ginástica Rítmica de Apucarana, que tem o comando da professora Neusa Maria da Silva. Na sequência as meninas da Escola Municipal de Dança apresentaram a coreografia Cuba, num trabalho coordenado pela professora Bruna Barbosa. Segundo ela, a escola foi selecionada para participar do Festival de Dança de Joinville-SC, que acontecerá na semana que vem.

Após a dança das jovens, aconteceu o desfile das delegações inscritas nos jogos: PUC, UTFPR e UFPR (Curitiba) UEM e Unicesumar (Maringá) FAG e Unioeste (Cascavel) Faculdade Norte Novo de Apucarana (Facnopar) Integrado (Campo Mourão) UEL (Londrina) UEPG (Ponta Grossa) UFFS (Laranjeiras do Sul/Realeza) UFPR-Litoral (Matinhos) Unicentro (Irati) Unifateb (Telêmaco Borba) e Uniguairacá (Guarapuava).

Em seguida num encontro de gerações do esporte, os paratletas olímpicos Giovane Vieira de Paula e Fernando Rufino, o acadêmico de educação física da Facnopar, Ghandi dos Santos, que pratica o atletismo, e a aluna do Colégio Estadual Polivalente, Maybi da Silva, campeã no kung fu, conduziram a tocha e acenderam a pira olímpica. Foi um momento de muita emoção para aqueles que estavam presentes no Lagoão. Giovane e Fernando, que pertencem a Seleção Brasileira de Paranoagem, disputarão no mês que vem o Campeonato Mundial em Halifax no Canadá.

Ainda durante o cerimonial, o acadêmico de educação física da Facnopar, Jean Vitor Gonçalves, que joga basquetebol pela instituição, fez o juramento do atleta.

No fechamento da solenidade, o Grupo “Ginasloucos”, da cidade de Dourados-MS, deu um belíssimo espetáculo de enterradas e acrobacias de basquetebol, interagindo com o prefeito Junior da Femac, com o paratleta Giovane e com alguns universitários que estavam no evento.

Foi à terceira vez que a equipe sul-mato-grossense se apresentou no Lagoão. A primeira havia acontecido na fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) em 2017 e a segunda foi na fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s) em 2019.

Também estiveram presentes no cerimonial o diretor presidente da Paraná Esporte, Walmir da Silva Matos, o presidente da Federação Paranaense de Desporto Universitário, Ney de Lucca Mecking, o coordenador de esportes de rendimento da Paraná Esporte, Emerson Venturini, o Milico, e demais autoridades do município e da região.

Os Jogos Universitários do Paraná estão na sua 61ª edição e são uma realização do Governo do Estado do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte. A competição conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Apucarana e da Persis Internet.

