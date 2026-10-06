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Apucarana abre novo prazo para credenciamento de ambulantes no Finados

Interessados em comercializar produtos no entorno dos cemitérios municipais devem protocolar documentos na Prefeitura

Escrito por Da Redação
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Apucarana abre novo prazo para credenciamento de ambulantes no Finados
Autor O processo de cadastramento é gratuito e voltado a pessoas físicas maiores de 18 anos - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana prorrogou até as 17h do dia 13 de outubro o prazo de credenciamento para comerciantes, produtores e entidades interessados em vender flores, velas e alimentos no entorno dos cemitérios municipais durante o Finados. A medida busca oferecer mais tempo para a regularização dos vendedores e garantir a organização do espaço público nos cemitérios Cristo Rei e da Saudade, que receberão autorizações de funcionamento válidas para os dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro.

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Ao todo, o município disponibiliza 51 vagas demarcadas, das quais 40 são destinadas ao público geral no Cemitério Cristo Rei e oito no Cemitério da Saudade. As três vagas restantes foram reservadas para entidades filantrópicas, sendo duas no Cristo Rei e uma no da Saudade. Com a alteração na data limite de inscrição, o sorteio público para a definição dos locais de cada ambulante habilitado passou para o dia 16 de outubro, às 10h, uma vez que a ordem de entrega da documentação não garante preferência na escolha do ponto.

O processo de cadastramento é gratuito e voltado a pessoas físicas maiores de 18 anos, empresas e entidades filantrópicas com sede ou residência em Apucarana. Para participar, os interessados devem protocolar a documentação exigida no edital — como documentos de identificação, comprovante de endereço e alvarás ou licenças sanitárias específicos — na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços ou no setor de protocolo no térreo do prédio da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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As normas do edital estabelecem ainda regramentos específicos para a comercialização de cada produto. A venda de alimentos, frituras e caldo de cana ficará concentrada exclusivamente nos pontos em frente ao Cemitério Cristo Rei, enquanto as barracas destinadas a flores, velas e fósforos não poderão comercializar alimentos ou bebidas. Enquanto a Prefeitura responde pela demarcação das vagas no solo, a montagem da estrutura física das barracas e os custos com água e energia elétrica serão de responsabilidade integral dos comerciantes autorizados.

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Apucarana cemitérios comércio Credenciamento Entidades Filantrópicas FINADOS
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