Apucarana abre mais 27 vagas de Residência Multiprofissional

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana abre nesta quarta-feira (1) as inscrições da seleção pública para três programas de Residência Multiprofissional e Profissional. São oferecidas 27 vagas para 7 diferentes áreas profissionais.

O Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/ Saúde da Família é o que oferece mais vagas, 18 no total, destinadas aos cursos de Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia, com três vagas cada. Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental, por sua vez, disponibiliza seis vagas, sendo duas para o curso de Enfermagem, duas para Psicologia e duas para Serviço Social.

Já a programa em Residência Profissional em Enfermagem Obstétrica oferece três vagas para o curso de Enfermagem.Com o valor de R$ 150, as inscrições seguem até dia 20 de dezembro e devem ser feitas via internet, através do endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. A prova objetiva está programada para dia 30 de janeiro de 2022. Acesso ao edital pelo site:http://www.apucarana.pr.gov.br/residencias.

Os residentes oficialmente matriculados em 2022 iniciarão seus programas no dia 02 de março de 2022, e terão direito a bolsa/remuneração mensal no valor de R$ 4.106,09 (quatro mil cento e seis reais e nove centavos) paga pelo Ministério da Saúde.Os programas de residências Médica e Multiprofissional da Autarquia Municipal de Saúde estão no sexto ano. Desde que os programas foram implantados na AMS, já foram formadas cinco turmas, somando mais de 150 profissionais