Apucarana abre inscrições para o “Miss Terceira Idade”

A prefeitura de Apucarana está com as inscrições abertas para a 7ª edição MissTerceira Idade. O concurso vai ser realizado no dia 22 de setembro, no Cine Teatro Fênix, e é aberto à participação das apucaranenses com idade a partir de 60 anos.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Polo UAB de Apucarana forma 23 estudantes em Letras Português-Libras

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro, no Centro Social Urbano, localizado no Parque Bela Vista, ou no Cine Teatro Fênix, de segunda a sexta-feira, entre 8 horas e 17 horas. “Esta será uma edição primavera do concurso que geralmente é realizado no início do ano. Estamos preparando um grande evento para eleger a Miss Terceira Idade 2023 em nossa cidade” afirma secretária municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli.

continua após publicidade

“Na última edição, em 2019, tivemos 23 participantes, e pretendemos reunir novamente um grande número de inscritas Venham participar”, convida o prefeito Junior da Femac.

Nos preparativos do concurso serão realizados dois ensaios. As participantes irão se reunir também para um passeio pela cidade, para uma sessão de fotos e um café da tarde com a presença do prefeito Junior da Femac.

O Miss Terceira Idade é uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turismo.

Siga o TNOnline no Google News