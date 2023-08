Apucarana abre inscrições para o desfile de 7 de Setembro

A prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), está com as inscrições abertas para o Desfile de 7 de Setembro. Os interessados poderão se inscrever até dia 25 agosto pelo site da prefeitura (www.apucarana.pr.gov.br) ou diretamente no Cine Teatro Fênix de segunda a sexta-feira, entre 8 horas e 18 horas.

A participação no desfile comemorativo da Independência é aberta às instituições educacionais municipais, estaduais, federais, particulares e filantrópicas, aos movimentos culturais organizados e às instituições sociais representativas da comunidade Apucaranense.

“Estamos preparando uma grande festa da independência. Venham participar deste desfile que também é comemorativo aos 80 anos de aniversário de Apucarana”, convida o prefeito Junior da Femac.

A secretária da Promatur, Maria Agar, explica que a concentração será na Avenida Curitiba, na altura do Supermercado Cidade Canção e a dispersão acontece na Praça Interventor Manoel Ribas (Praça do Redondo). Com início programado para as 9 horas, o desfile será aberto pelo Exército (30º Batalhão de Infantaria Mecanizado), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.

No ano passado, o evento da independência teve a participação de 64 instituições e foi prestigiado por um público de 20 mil pessoas. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (43) 3422-4000 – Ramal 569 (Promatur).

