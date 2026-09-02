Apucarana abre inscrições para o concurso Miss e Mister Longevidade 2026

Inscrições são gratuitas e presenciais, destinadas a moradores do município com 60 anos ou mais

A Prefeitura de Apucarana, por meio das secretarias municipais de Assistência Social, da Mulher e Assuntos da Família e de Cultura, está com inscrições abertas para o concurso Miss e Mister Longevidade 2026. A ação visa celebrar a beleza, a elegância, a sabedoria e o protagonismo da população idosa do município. As inscrições são gratuitas, possuem vagas limitadas e devem ser feitas presencialmente até o dia 20 de setembro, no Cine Teatro Fênix.

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O grande desfile será realizado no dia 15 de outubro, às 19 horas, também no Cine Teatro Fênix, integrando a programação oficial do Mês da Pessoa Idosa. Podem participar homens e mulheres com 60 anos ou mais (completados até a data do evento) e que sejam residentes e domiciliados em Apucarana.

A secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carrero, faz um convite especial para que os idosos da cidade participem desta grande celebração. “Queremos ver nossos idosos ocupando os espaços da nossa cidade com alegria, orgulho e elegância. O concurso é um momento mágico de celebração da vida, da autoestima e de convivência. Convido todas as nossas idosas e idosos de Apucarana a fazerem suas inscrições e virem compartilhar suas histórias conosco no palco do Cine Teatro Fênix”, destaca.

A edição deste ano traz uma grande novidade: a inclusão da categoria masculina. A diretora de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa da Secretaria de Assistência Social, Jéssica Mantovani, ressalta o avanço do evento. “Até o ano passado, realizávamos apenas a escolha da Miss Longevidade. Desta vez, estamos muito felizes em ampliar o evento e realizar, de forma inédita, o Mister Longevidade. Queremos que os homens idosos do nosso município também sintam esse reconhecimento e participem ativamente dessa celebração de valorização e respeito”, afirma.

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Para a Prefeitura de Apucarana, a iniciativa vai muito além de um concurso de beleza. Trata-se de uma política de incentivo ao envelhecimento ativo, saudável e cidadão, que fortalece os vínculos familiares e comunitários, promovendo a integração entre gerações, a criação de novas amizades e a elevação da autoestima.

Serão premiados com troféus e faixas os candidatos que conquistarem o 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria (Miss e Mister).

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Como se inscrever

• Período: De 31 de agosto a 20 de setembro de 2026 (vagas limitadas).

• Local de inscrição: Cine Teatro Fênix (presencialmente).

• Documentos necessários: Documento oficial com foto e comprovante de residência no município de Apucarana.

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• Quem pode participar: Homens e mulheres com 60 anos ou mais completados até 15 de outubro de 2026.

• Mais informações: Atendimento via WhatsApp pelo telefone (43) 9967-0380.