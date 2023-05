Apucarana abre inscrições para Mostra Paranaense de Dança

Da Redação

14ª Mostra Paranaense de Dança

Tem início nesta quinta-feira (4) e segue até o dia 13 de maio o período de inscrições dos grupos da região de Apucarana para a seletiva da 14ª Mostra Paranaense de Dança. A seleção é aberta as mais diversas linguagens da dança e é sempre muito aguardada principalmente por jovens bailarinos, escolas e academias de dança.

Os grupos selecionados irão se apresentar dias 27 e 28 de maio, no Cine Teatro Fênix e, o “gran finale” será dos dias 9 a 11 de junho, quando os melhores por região são convidados a compor as apresentações que acontecerão no palco do Guairão, em Curitiba. “Chegamos à 14ª edição muito felizes e com grande responsabilidade. Queremos celebrar a dança do Paraná e de estados vizinhos com todas as nossas forças”, conta Simone Bönisch, coordenadora de projetos da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra (ABABTG), entidade que organiza a Mostra.

Ela frisa que a última edição presencial do evento foi realizada em 2019, e em 2021 houve uma edição on-line. Um dos destaques neste ano é a programação especial, com uma turnê do Balé Teatro Guaíra por oito cidades do estado entre os dias 5 e 28 de maio. Em Apucarana, a apresentação acontece no dia 26 de maio com o espetáculos “Piá”, de Alex Soares e “V.I.C.A.”, de Liliane de Grammont.

Realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tendo como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe; a Mostra Paranaense de Dança tem apoio das Prefeituras Municipais de Apucarana, Ponta Grossa, Guarapuava, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Toledo, Dois Vizinhos e Arapongas, PalcoParaná, Centro Cultural Teatro Guaíra, Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Paraná; e patrocínio das empresas Camagril, Nórdica Veículos, Grupo Pegoraro, Plast & Pack, Pavi Serviços Ambientais, Fuga Couros, Stampa Food, Aços Continente, ACSO, Ferragens Negrão, Transportes Treméa e Londrisaúde; e a realização da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, união e reconstrução.

Serviço:14ª Mostra Paranaense de Dança

– Período de inscrição para a seletiva Região Apucarana:4 a 13 de maio

Regulamento e Inscrições – www.mostraprdedanca.com.br

– Seletiva Região Apucarana:27 e 28 de maio

Programação especial:

– Turnê com o Balé Teatro Guaíra – Apresentações de “Piá” e “V.I.C.A.” – 26 de maio em Apucarana– Mostra Final / Curitiba – 9 a 11 de junho – Palco do Guairão

