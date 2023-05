Apucarana abre inscrições para hidroginástica e natação no Lagoão

Da Redação

As inscrições podem ser realizadas até às 18h

Atenção, apucaranenses! Estarão abertas, nesta quinta e sexta-feira (4 e 5/5), a partir das 08 horas no Ginásio de Esportes José Antônio Basso, o Lagoão, as inscrições para as aulas de hidroginástica e natação. As atividades são promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

A informação foi anunciada nesta terça-feira (2), pelo secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo. De acordo com ele, as inscrições para a hidroginástica serão na quinta (4), e as da natação acontecerão na sexta (5).

"As inscrições nos dois dias ficarão abertas até as 18 horas. Na natação poderão participar alunos a partir dos 7 anos, enquanto na hidroginástica a atividade é aberta para pessoas com idade acima de 16 anos. As aulas acontecerão com turmas as terças e quintas-feiras e as quartas as sextas-feiras, com as atividades contando com apoio total do prefeito Junior da Femac. As aulas iniciam no dia 16 de maio”, frisa o professor Grillo.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina. Ou ainda pelos telefones 3422-5184 e 3122-0425, em horário comercial.

