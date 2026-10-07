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AUTODEFESA

Apucarana abre inscrições para cursos gratuitos de defesa pessoal para mulheres

Parcerias com a Guarda Municipal, Senai e Senac viabilizam aulas voltadas à autoproteção e à inserção no mercado de trabalho

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana abre inscrições para cursos gratuitos de defesa pessoal para mulheres
Autor O curso de defesa pessoal, desenvolvido em conjunto com a GCM - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, está com inscrições abertas para três novos cursos gratuitos voltados exclusivamente ao público feminino. As capacitações abrangem as áreas de segurança, com aulas de defesa pessoal, e de qualificação profissional, com turmas de manutenção de máquinas de costura e preparo de salgados.

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As iniciativas, realizadas em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), buscam promover a autoproteção, a autonomia e a inserção das mulheres no mercado de trabalho.

O curso de defesa pessoal, desenvolvido em conjunto com a GCM, é destinado a mulheres a partir dos 16 anos e terá início na próxima terça-feira (13), com aulas das 19h às 21h. A capacitação contará com seis encontros focados no ensino de técnicas básicas de proteção. Segundo a secretária municipal da Mulher, Karine Mota, a ação visa fortalecer a segurança e a liberdade feminina nos espaços urbanos. O prefeito Rodolfo Mota, no entanto, ressalta que a reação física deve ser sempre o último recurso, lembrando que o município dispõe de uma rede de apoio estruturada, a exemplo da Patrulha Maria da Penha, preparada para atuar na proteção de vítimas de violência.

Na área de geração de renda, a secretaria também inicia na terça-feira (13) o curso de Manutenção Preventiva e Corretiva em Máquinas de Costura Básicas. As aulas, viabilizadas pelo convênio com o Senai, ocorrerão de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, abordando desde a regulagem e noções de elétrica até a conservação de equipamentos de costura reta, overloque e galoneira. Já para o ramo da gastronomia, a parceria com o Senac garante a oferta do curso de Preparo de Salgados, programado para ocorrer entre os dias 20 de outubro e 19 de novembro, sempre das 14h às 17h, com o objetivo de oferecer novas possibilidades de incremento da renda familiar.

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Todas as atividades presenciais serão realizadas na própria sede da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família. As moradoras interessadas em garantir uma das vagas devem comparecer ao local, situado na rua Professora Talita Bresolin, número 520, apresentando os documentos de RG, CPF e um comprovante de residência atualizado. Para esclarecer dúvidas ou consultar a disponibilidade de vagas, a pasta disponibiliza atendimento direto à população por meio do aplicativo WhatsApp, no telefone (43) 99967-0228.

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Capacitação Feminina Cursos gratuitos Defesa pessoal empoderamento feminino gastronomia Manutenção de Máquinas
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