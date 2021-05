Apucarana abre inscrições para cursos gratuitos

Continua após publicidade

O Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana está com vagas abertas para cursos nas áreas da costura industrial e da estética humana. As oportunidades, que são oferecidas sem custo algum para o aluno, integram a política municipal de capacitação profissional da população.

O prefeito Júnior da Femac salienta que os cursos foram adquiridos por intermédio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, após a administração municipal ouvir a demanda do setor produtivo. “Mantemos um grupo de trabalho chamado Programa Municipal de Qualificação Técnica, que periodicamente se reúne com empresários e entidades para definir as qualificações que o mercado de trabalho está precisando de mão de obra”, assinala o prefeito. De acordo com ele, em março deste ano o grupo elencou 72 opções de capacitação que agora estão sendo adquiridas pelo Município junto ao Senai, Senac e Senar, em um investimento de cerca de R$ 700 mil.

Dos cinco cursos com inscrições abertas, três foram adquiridos junto ao Senai: mecânico de máquinas de costura, costura de camisetas e costura de peças íntimas. Já os cursos de maquiador e manicure, foram viabilizados junto ao Senac. “O curso de mecânico de máquinas de costura terá início já neste dia 31 de maio, de segunda a sexta-feira sempre no período da tarde.

A carga horária total será de 80 horas. Os cursos de costura de camisetas, com carga horária de 80 horas, terá início dia 15 de junho, no período da tarde também de segunda a sexta-feira. Do mesmo modo, o curso de costura de peças íntimas inicia dia 15 de junho, de segunda a sexta-feira, sempre de manhã e com carga horária de 60 horas”, relata Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total. As aulas serão presenciais nas dependências do centro municipal.

Já os cursos de maquiador e manicure, que têm início a partir do dia 7 de junho e carga horária de 160 horas cada um, serão oferecidos de segunda a quinta-feira. “A capacitação para maquiador será no período da tarde e, a para manicure, no período noturno, nas dependências do Senac Apucarana”, complementa Dorival Miguel da Silva, coordenador da Qualificação Total.

Os interessados nas capacitações com inscrições abertas devem procurar o Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana junto à Rua Ouro Verde, 300 – Jardim América, apresentando CPF e RG, bem como comprovante de residência.

O telefone de contato é o 3426-7241 e o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. “Durante as aulas, que serão presenciais, instrutores e alunos irão seguir de forma rigorosa todos os protocolos preventivos ao novo coronavírus (Covid-19)”, conclui Vilas Boas, diretor do centro municipal.