Apucarana abre inscrições para cursos de qualificação profissional

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As capacitações começam neste mês de maio e buscam fortalecer a empregabilidade da população nas áreas da construção civil, informática e elétrica. Os interessados já podem garantir a vaga de forma on-line por meio do Portal de Cursos do município.

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As opções disponíveis abrangem diferentes cargas horárias e turnos para atender ao público. Para o setor da construção civil, são ofertadas turmas para pintor de obras imobiliárias, aplicador de revestimento cerâmico e pedreiro de alvenaria, com início marcado para o dia 11 de maio. Essas aulas ocorrerão no período noturno, de segunda a quinta-feira, totalizando 120 horas de aprendizado. Na área de tecnologia, o curso de informática básica começa no dia 12, com encontros no período da tarde, às terças e quartas-feiras, e carga de 40 horas. Já a formação de eletricista predial terá início em 18 de maio, com 160 horas de duração e aulas vespertinas às segundas, quartas e quintas-feiras.

A iniciativa faz parte das ações comemorativas ao Mês do Trabalhador. De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, o investimento na qualificação da mão de obra é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade e para ampliar as chances de inserção dos moradores no mercado de trabalho. O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Emerson Toledo, ressaltou que o objetivo do poder público municipal é encurtar a distância entre a educação profissional e os cidadãos, preparando-os para as oportunidades reais abertas pelas empresas da região.

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Além do cadastro prático pela internet, os trabalhadores que necessitarem de auxílio podem obter mais orientações de forma presencial. O superintendente de Trabalho e Qualificação, Neno Leiroz, destacou que o mês de maio é propício para buscar novas oportunidades e que a equipe municipal está à disposição para ajudar os candidatos. O atendimento é realizado na Agência do Trabalhador de Apucarana, localizada na Rua René Camargo de Azambuja, 705, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.