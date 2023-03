Apucarana abre inscrições para cursos de Libras; saiba mais

Da Redação

A disciplina de Libras foi implantada no currículo da rede municipal de Apucarana no ano passado

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação, irá ofertar um curso para quem deseja aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O público-alvo são os professores, servidores públicos e estudantes de licenciatura. Os interessados devem inscrever-se, de 3 a 10 de março, pelo link: https://bityli.com/iX64p

A disciplina de Libras foi implantada no currículo da rede municipal de Apucarana no ano passado, contemplando todos os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. “Desde 2015, nós já proporcionamos essa formação aos profissionais da educação, visando capacitá-los para replicar o conhecimento nas escolas. A novidade agora é a abertura do curso para a comunidade em geral. O nosso objetivo é tornar a sociedade cada vez mais inclusiva", afirmou o prefeito Junior da Femac.

A secretária Marli Fernandes destaca que o curso de Libras será ofertado pela Autarquia Municipal de Educação, por meio do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME) e o polo da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB), em parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e o Centro de Apoio ao Surdo (CAS – regional Norte). “As aulas acontecerão no período de 27 de março a 26 de junho, sempre às segundas-feiras, das 17h30 às 20 horas, no Polo da UAB. A formação é totalmente gratuita e os participantes receberão certificado", detalhou.

Ao fazer a inscrição, o participante deverá escolher entre o nível básico e o intermediário. “A turma de nível intermediário é destinada às pessoas que já realizaram a formação básica em anos anteriores. Neste caso, o candidato deve anexar o certificado de conclusão do nível básico junto à inscrição", alertou a diretora do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), Léia Sofia Viale.

Libras é a língua oficial da comunidade surda no Brasil. “Uma cidade só é boa para se viver quando todos os cidadãos sentem-se incluídos e valorizados. Parabéns à equipe da Autarquia Municipal de Educação pela idealização de mais este importante projeto", congratulou o vice-prefeito Paulo Vital.

Mais informações sobre a formação em Língua Brasileira de Sinais podem ser obtidas pelo telefone: (43) 3308-1699.

