Apucarana abre inscrições para cursos de Libras; saiba como participar

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação, comunica que estão abertas as inscrições para os cursos básico, intermediário e avançado de Língua Brasileira de Sinais (Libras). O público-alvo são os professores, servidores públicos, estudantes de licenciatura e a comunidade em geral. Os interessados devem se cadastrar, até 18 de agosto, pelo link (clique aqui).



A disciplina de Libras foi implantada no currículo da rede municipal de Apucarana no ano passado, contemplando todos os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. “Desde 2015, nós já proporcionamos esse curso aos profissionais da educação, visando capacitá-los para replicar o conhecimento nas escolas. O nosso objetivo é tornar a educação e a sociedade cada vez mais inclusivas,” afirmou o prefeito Junior da Femac.

A secretária Marli Fernandes destaca que o curso de Libras será ofertado pela Autarquia Municipal de Educação, por meio do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME) e o polo da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB), em parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e o Centro de Apoio ao Surdo (CAS – regional Norte).

“As aulas acontecerão no período de 21 de agosto a 20 de novembro. O primeiro encontro será no Cine Teatro Fênix e os demais na Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes. As datas e os horários serão definidos após o fechamento das inscrições. Destaco ainda que a formação é totalmente gratuita e os participantes receberão certificado,” disse.

Ao fazer a inscrição, o participante deverá escolher entre os níveis básico, intermediário e avançado. “As turmas do intermediário e do avançado são destinadas às pessoas que já têm o certificado da etapa anterior,” alertou a diretora do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), Léia Sofia Viale.

Mais informações sobre a formação em Língua Brasileira de Sinais podem ser obtidas pelo telefone: (43) 3308-1699.

