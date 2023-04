Apucarana abre inscrições para 'Concurso de Fotografia Irmo Vidor'

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), está com as inscrições abertas para a 2ª edição do Concurso de Fotografia Irmo Celso Vidor.

Nesta edição, serão premiadas um total de cinquenta fotografias: vinte prêmios para profissionais, no valor de R$ 500; vinte prêmios para amadores, no valor de R$ 250; e outros dez prêmios, no valor de R$ 500, para fotos aéreas.

As inscrições estão abertas para fotógrafos profissionais e amadores, e seguem até 30 de abril pelo endereço eletrônico. O regulamento do concurso pode ser solicitado pelo e-mail turismo@apucarana.pr.gov.br, pelo telefone (43) 3423-2944 ou pessoalmente no Cine Teatro Fênix.

O objetivo do concurso é incentivar o turismo local e a valorização das paisagens de Apucarana por meio da arte da fotografia. “Poderão ser feitas fotos de cenários urbanos ou rurais e também de pessoas”, explica a secretária da Promatur, Maria Agar.

1ª edição do concurso foi realizada em 2022

Homenagem

O nome do concurso é em homenagem ao fotógrafo apucaranense Irmo Vidor que faleceu vítima da Covid-19 em 2021, aos 66 anos.

Irmo Vidor recebeu vários prêmios, entre eles o Prêmio Herzog de Fotojornalismo em 1982, que reconhece o trabalho de repórteres fotográficos e jornalistas que colaboram na defesa e promoção da Democracia, da Cidadania e dos Direitos Humanos e Sociais.

Ele atuou em jornais de circulação nacional, como O Estado de São Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil e na Revista Veja.

