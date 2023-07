Apucarana abre inscrições para ‘Caminhada Rural do Bilote’

A prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), está com as inscrições abertas para a Caminhada Rural da Estrada do Bilote. O evento, com saída às 9 horas da Estância Kussmaul, vai acontecer no dia 27 de agosto.

continua após publicidade

Os interessados podem garantir participação gratuitamente até dia 25 de agosto através do link apucarana.caminhadas.info. A secretária da Promatur, Maria Agar, informa que será disponibilizado ônibus para o transporte até o local, com saída às 7h30 na Praça Valmor Giavarina/Praça da Onça. “Quem quiser também poderá seguir com seu carro até a Estância Kussmaul, onde será servido um café rural opcional ao custo de R$ 45".

- LEIA MAIS: 'Estou três noites sem dormir', diz agricultor de Apucarana após furto

continua após publicidade

Também será servido almoço (típico ucraniano) opcional, ao valor de R$ 65, na chegada da caminhada, que também vai acontecer na Estância Kussmaul. No local será realizada uma Feira da Agricultura Familiar, com vendas de mercadorias produzidas por proprietários rurais da daquela região.

Para quem adquirir o café da manhã e o almoço, o custo total é de R$ 100. Mais informações pelo telefone 3422-4000 (ramal 567).

Siga o TNOnline no Google News