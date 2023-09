Apucarana abre inscrições para 2ª turma de produção de morangos

Devido ao sucesso do primeiro curso de cultivo de morangos, já estão abertas as inscrições para uma nova turma. A primeira edição do curso, que abordou o manejo integrado de doenças do morangueiro, reuniu 14 produtores.

O curso é oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Apucarana, através das secretarias municipais de Agricultura e de Indústria, Comércio e Emprego, em parceria com o Serviço de Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato Patronal Rural.

O prefeito Junior da Femac ressalta que o curso integra o Programa Municipal de Qualificação Profissional Portas Abertas. “Já tínhamos dezenas de cursos gratuitos para trabalhadores da cidade e passamos agora também a ofertar cursos de capacitação também na área da agricultura”, reitera Junior da Femac.

O prefeito lembra que a oferta de cursos para agricultores começou pelo cultivo de morangos. “Devido à grande procura, nossa equipe já está formando a segunda turma que acontecerá nos dias 21, 26 e 28 de setembro. Através da parceria com o Senar e Sindicato Patronal Rural, vamos na sequência programar outros cursos nas áreas de fruticultura, produção de café, apicultura, segurança no trabalho, operação de máquinas agrícolas, manejo de gado leiteiro e de corte, e administração de propriedades rurais”, cita Junior da Femac.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope, afirma que o convênio com o Senar ocorre nos mesmos moldes das parcerias com Sesi/Senai, Sesc e Senac. “Dialogando com o setor produtivo, verificamos as principais demandas de cursos na área de qualificação profissional. A Prefeitura então compra esses cursos e disponibiliza gratuitamente para os trabalhadores”, explica Estrope.

O curso foi ministrado pela engenheira agrônoma Anieli Maria dos Santos Lopes, especialista no cultivo de morangueiros e maracujá. O principal foco do curso é o combate de doenças, tanto nos frutos quanto radiculares e viroses da cultura.

O diretor do Centro de Qualificação agradece ainda aos produtores que cederam o espaço das propriedades para a realização do curso. “As aulas teóricas foram feitas na propriedade do Sr João Carneiro e no Sítio Kuatijuba, enquanto as aulas práticas ocorreram nos sítios da Leila, do casal Vanderlei e Adriana e do Sr Augustinho”, agradece Vilas Boas.

