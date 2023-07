Apucarana abre inscrições do Circuito Sesc de Corridas de Rua

Durante encontro no gabinete municipal realizado nessa segunda-feira (17), do gerente executivo do Serviço Social do Comércio (SESC), Ronaldo Romani Ficagno com o prefeito Junior da Femac e com o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, foi definido que o lançamento da 15ª etapa do Circuito Sesc de Corridas de Rua ocorrerá no dia 28 de julho, a partir das 9 horas, no salão social da instituição.

A competição será disputada no dia 3 de setembro, com largada às 7h30, com percursos de 5 e de 10 quilômetros, além de uma caminhada de 3 quilômetros, com início às 8h30.

De acordo com Ficagno, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do Sesc, selecionando a etapa de Apucarana. “Trata-se do maior circuito de corridas do mundo, com um total de 120 etapas em todo o Brasil”, frisa Ficagno.

“Mais uma vez daremos total apoio ao Circuito Sesc de Corridas de Rua, competição tradicional que é destaque em todo o estado e que em Apucarana movimenta atletas da cidade e de toda a nossa região. Em 2022 tivemos 600 participantes e nesse ano a expectativa é superar este número de inscritos”, destaca o prefeito Junior da Femac.

No circuito da temporada passada em Apucarana, as provas foram de 6 e de 12 quilômetros. Com percursos de 6 quilômetros os vencedores foram os atletas Wilson Queiroz (Apucarana) e Sirlei Batista do Amaral (Londrina). Já na prova de 12 quilômetros os primeiros colocados foram os corredores Geison Novais de Souza e Claudete Pinheiro Biz, ambos apucaranenses.

Os participantes na prova do dia 3 de setembro poderão optar por três tipos de kits se inscrevendo no circuito: ouro, prata e bronze, com custo a partir de R$ 35,00, que contém camisetas, munhequeiras, sacolas ecobag e viseiras.

Também participaram do encontro nessa segunda-feira (17), os técnicos de atividades do Sesc, Caio Fábio Machado (cultura) e Nathalia Cristhina Coutinho (esportes).

