Apucarana abre inscrição para cursos gratuitos

A Prefeitura de Apucarana, através do Centro de Qualificação Total, está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes nas áreas de costura, gestão e estética. As oportunidades fazem parte de um pacote de cursos adquiridos pela Secretaria da Indústria, Comércio e Agricultura após ouvir do setor produtivo os setores econômicos com maior carência de mão de obra especializada.

O investimento é de cerca de R$ 700 mil e os cursos, oferecidos sem custo algum para a população, integram a política municipal de capacitação profissional. “O mercado de trabalho está com grande necessidade destes profissionais que, através desta formação, deverão ser absorvidos rapidamente pelas empresas”, destaca o prefeito Júnior da Femac.

As capacitações pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com inscrições abertas são: Mecânica de freios e suspensão (80 horas) e Mecânica básica de veículos pesados (40 horas), que serão ministrados de segunda a sexta, das 19 às 23 horas. Na área da confecção, a oportunidade é para a formação de Costura Industrial de Camisetas (80 horas), com turmas de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Já o curso de Gestão de Estoque (120 horas), terá de segunda a sexta-feira, das 19 às 23 horas.

Pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), os cursos adquiridos pela prefeitura e com inscrições abertas são: Marketing Digital E-commerce: Vender no comércio eletrônico (42 horas), de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas; e Básico de Maquiagem (40 horas), de quinta e sexta-feira, das 13h30 às 16h30.

“Para garantir a matrícula é necessário que o interessado compareça à Rua Ouro Verde, 300 – Jardim América, munido de cópias do RG, CPF e comprovante de residência”, orienta Miguel Luiz Vilas Boas, coordenador do Centro de Qualificação Total. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelos telefones 3426-7241 e celular/whatsApp: 99654-8024.