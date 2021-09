Da Redação

Apucarana abre inscrição para bolsa de qualificação cultural

Artistas e trabalhadores da cultura de Apucarana têm até esta segunda-feira (04/10) para efetivar inscrição junto ao Programa Bolsa-Qualificação Cultural para Trabalhadores da Cultura no Estado do Paraná. A iniciativa da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura Governo do Paraná (SECC-PR), desenvolvida através de cooperação técnica com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), disponibiliza cursos de qualificação e concessão de bolsas de R$3 mil para até 12 mil profissionais do setor. Para Apucarana estão destinadas inicialmente 141 vagas mas, caso a procura seja maior, novas serão remanejadas de macrorregiões onde a cota oferecida não foi atingida.

Detalhes da bolsa e alerta para o fim do prazo de inscrição foram informados nesta quinta-feira (30/09) pela secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur), professora Maria Agar Borba, e pelo facilitador cultural Marvyn Meyer Sant’Ana. “Os profissionais da cultura foram bastante atingidos economicamente pelos efeitos da pandemia, então esta bolsa-qualificação do Governo do Paraná objetiva contribuir para aperfeiçoamento e capacitação, servindo também como incentivo financeiro para a retomada das atividades”, pontuou Sant’Ana.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma online no site https://inscricoes.apps.uepg.br até as 23h59min do dia 4 de outubro. “Podem participar técnicos e artistas do setor cultural com idade mínima de 18 anos. No momento de inscrição deve ser comprovada atuação na área de no mínimo dois anos e também residência no estado do Paraná”, explicou o facilitador cultural. Ele destaca que o edital que rege a seleção está disponível no endereço de inscrição, onde o candidato poderá tirar todas as dúvidas a respeito da iniciativa.

A homologação dos selecionados deve acontecer no dia 7 de outubro. Os cursos terão duração total de 120 horas, divididos em três Módulos de 40 horas cada, no período 19 de outubro a 08 de dezembro de 2021, totalmente na modalidade EaD. “O pagamento das bolsas será realizado ao fim de cada módulo, em três parcelas de R$1 mil, totalizando R$3 mil por bolsista”, explicou Sant’Ana, frisando que o pagamento estará condicionado ao bom desempenho no curso. “Os cursistas terão o acompanhamento e assessoramento técnico, pedagógico e operacional durante toda a qualificação”, concluiu o facilitador.

A bolsa-qualificação é destinada apenas para pessoa física. Mesmo que o proponente tenha uma empresa de eventos, ele deve se inscrever como pessoa física. “Esta iniciativa é uma grande porta para os fazedores de cultural de Apucarana. Devido a pandemia, foram praticamente 18 meses sem atuação e agora o Governo do Paraná, através do Governador Ratinho Júnior, em parceria com os municípios, lança uma ação valiosa para o setor cultural, fornecendo um subsídio de R$3 mil e, acima de tudo, criando uma oportunidade de aprendizado”, disse professora Maria Agar Borba, secretária da Promatur,

Ela frisa que o prefeito Júnior da Femac disponibilizou toda a equipe técnica da secretaria para auxiliar os profissionais. “A Promatur está à disposição para esclarecer todas as dúvidas e também ajudar na inscrição, caso a pessoa necessite de auxílio. Temos 141 vagas, mas esperamos preencher muito mais”, afirmou a secretária Maria Agar, destacando que a procura pela bolsa tem sido grande.

Os selecionados para o curso de bolsa-qualificação poderão usar a estrutura municipal para o desenvolvimento do curso. “Vamos disponibilizar computadores da Biblioteca Municipal e da Praça CEU para quem precisar. Lembrando que a qualificação é totalmente EaD e pode ser feita nos horários que o profissional puder”, concluiu Maria Agar, secretária da Promatur. O telefone para mais informações é o 3423-2944 ou diretamente na Casa da Cultura/Cine Teatro Fênix.