Apucarana abre comemorações da Semana da Pátria; assista

Comemoração dos 200 anos da independência do Brasil

Com destaque à retomada da programação presencial, após 2 anos de pandemia, e à comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, foi realizada na manhã desta quinta-feira (1) a abertura da Semana da Pátria, no Platô da Praça Rui Barbosa, em Apucarana. A chegada do fogo simbólico e hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal, contou com a presença do prefeito Júnior da Femac, autoridades do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército Brasileiro (30º BIMec), do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM) e do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (11º GB), bem como alunos e professores da Escola Municipal João Antônio Braga Cortês, e do Colégio Evolução. Veja o vídeo abaixo.

O fogo simbólico foi conduzido por militares desde o quartel do 30º BIMec, percorrendo a Avenida Curitiba e, a partir do Cine Teatro Fênix, foi acompanhado também por alunos do Colégio Evolução, portando bandeiras dos 26 estados brasileiros. Em seguida, o fogo simbólico da Pátria passou às mãos do comandante do 30º BIMec, tenente-coronel Flábio Meireles Machado, que fez o acendimento da pira.

“Temos a honra de ser uma geração que está comemorando os 200 anos da independência do Brasil. Essa data deve ser comemorada com demonstrações de patriotismo e amor pela nossa nação”, afirma o comandante, tenente-coronel Machado.

O prefeito Junior da Femac destaca o momento histórico que o país estava comemorando.

“Somos uma nação brasileira há 200 anos. Uma nação é junção de território e gente. São os recursos naturais que devem ser preservados e nossa população que merece nosso trabalho para ter o direito de ter uma vida digna e feliz. Esse nosso país merece nosso amor, carinho e respeito” - Junior da Femac, prefeito - Junior da Femac, prefeito

A solenidade de hasteamento das bandeiras, às 8 horas, e o arriamento, às 18 horas, irão acontecer diariamente no platô da Praça Rui Barbosa, até o dia do tradicional desfile de 7 de Setembro. Ao longo da semana, o evento cívico terá a participação do 30º BIMec, 10º BPM e Corpo de Bombeiros. Também estão previstas diversas atividades promovidas por instituições, em especial nas escolas públicas e privadas.



O prefeito Junior da Femac convida a população para prestigiar o tradicional Desfile de 7 de Setembro, na Praça Rui Barbosa, a partir das 8h30, com a participação de 64 entidades. Mantendo a tradição, os soldados e veículos do 30º BIMec irão abrir o desfile. “Será uma grande festa cívica que, neste ano, ganha ainda mais importância e simbologia pela comemoração do bicentenário da independência do Brasil”, assinala o prefeito.

A cerimônia de abertura da Semana da Pátria teve a participação do comandante do 10º BPM, tenente-coronel Marcos José Fácio; do comandante 11º Grupamento de Bombeiros; tenente-coronel Leandro Zotelli de Matos; do comandante da Guarda Civil Municipal, Reinaldo Donizete de Andrade; do presidente da câmara de vereadores, Francielei Preto de Godói, e da vereadora Jossuela Pirelli.

