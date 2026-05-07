Apucarana abre campanha Maio Amarelo com foco em educação; vídeo





Com o foco voltado para a preservação de vidas e a redução drástica de acidentes, a Prefeitura de Apucarana realizou na manhã desta quinta-feira (07) a abertura oficial da campanha Maio Amarelo 2026. O evento, sediado na Praça Rui Barbosa, reuniu forças de segurança, autoridades e agentes de trânsito para alertar a população sobre o número de fatalidades nas vias e anunciar o cronograma de ações preventivas que ocorrerá até o final do mês.

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Durante a solenidade, o prefeito Rodolfo Mota (União) traçou um paralelo duro sobre a violência nas ruas e rodovias brasileiras, classificando a situação como intolerável. "É uma tragédia, é uma verdadeira epidemia, os resultados são parecidos com números de guerra e não é exagero nenhum. São 37 mil mortes no trânsito no Brasil. Sem dizer da quantidade de pessoas que ficam sequeladas, com situações irreversíveis", afirmou.





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Prefeito Rodolfo Mota durante abertura da campanha - Foto: TNOnline Prefeito Rodolfo Mota durante abertura da campanha - Foto: TNOnline

O chefe do Executivo ressaltou que a realidade nacional reflete diretamente no cotidiano do município. "Mensalmente a gente perde um garoto, perde um rapaz num acidente, perde um pai de família, por uma imprudência num cruzamento de trânsito, por uma velocidade excessiva na Minas Gerais ou na Governador Roberto da Silveira. Então essa realidade, dessa epidemia de mortes no trânsito, também afeta a nossa cidade", completou Mota, pedindo autoavaliação aos motoristas quanto ao uso do celular ao volante e ultrapassagens indevidas.

Para combater a imprudência, a Secretaria de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran) aposta na base escolar. O subtenente Almir Freitas, titular da pasta, detalhou que o grande foco será capacitar os mais novos para que eles fiscalizem os próprios lares. Entre os dias 11 e 20 de maio, alunos dos 2º e 4º anos da rede municipal participarão da "Escolinha de Trânsito na Prática", no Centro da Juventude.

"A gente construiu a mesma pista, colocou os semáforos lá para a educação infantil. Então isso é para tentarmos educar essas crianças, para essas crianças também fazerem o papel delas, que é o quê? Corrigir os seus pais quando seus pais estiverem fazendo algo errado dentro do veículo", explicou o secretário.

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Além do trabalho com o público infantil, que também engloba um passeio ciclístico com o Colégio São José no dia 24 de maio, as operações urbanas mudarão de perfil durante o mês. Segundo o Subtenente Almir, o foco das forças de segurança, que incluem a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar, será a abordagem educativa.

"A gente fará essas blitz educativas nos locais onde a gente tem mais concentração de acidentes. Então, nem sempre vai ser a fiscalização. Como eu disse, será muita por vezes orientação ali. Lógico que, quando você orienta, quando você educa e isso não resolveu, a parte final é a fiscalização", advertiu Freitas.

A campanha do Maio Amarelo em Apucarana segue com ações contínuas nas ruas e nas plataformas digitais da Prefeitura e tem o seu encerramento oficial previsto para o dia 30 de maio.

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