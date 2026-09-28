Apucarana abre cadastro para retirada de entulhos de temporal; prazo de solicitação termina no dia 2

A Prefeitura de Apucarana abriu uma nova operação emergencial para auxiliar na limpeza das áreas atingidas pela recente tempestade, com foco na retirada de telhas, vidros e outros resíduos gerados pelos estragos. O serviço, organizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, é em caráter excepcional e exige que os moradores façam a solicitação até esta sexta-feira, dia 2 de outubro, data limite que não será prorrogada.

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Para solicitar o recolhimento, o cidadão deve reunir e organizar os materiais sobre a calçada em frente à sua residência, tomando o cuidado de não bloquear a passagem de pedestres. O pedido precisa ser formalizado enviando uma mensagem para o WhatsApp da Secretaria de Serviços Públicos no número (43) 99626-7450. O sistema gera imediatamente um número de protocolo que permite acompanhar o atendimento da solicitação.

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Autorizada pelo prefeito Rodolfo Mota, a iniciativa visa solucionar o acúmulo de entulhos e dar destinação adequada a materiais que habitualmente não são recolhidos pelas equipes de coleta do município. Embora o prazo para a abertura de novos protocolos termine na sexta-feira, o secretário de Serviços Públicos, Wendel Metta, esclareceu que as coletas em campo continuarão nos dias seguintes até que todos os pedidos registrados sejam atendidos. As autoridades orientam a população que registrar a solicitação dentro do prazo a manter os resíduos separados e aguardar a passagem do caminhão de recolhimento.