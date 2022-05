Apucarana abre atividades do “Maio Amarelo” neste sábado

Da Redação

Neste sábado (07), Apucarana inicia as atividades do Movimento Maio Amarelo, com ações de conscientização para reduzir os acidente de trânsito. A abertura oficial acontece às 9h30, na Praça Rui Barbosa, com a presença do prefeito Junior da Femac e autoridades do setor de trânsito.

Neste ano de 2022, o tema do Movimento Maio Amarelo é “Juntos Salvamos Vidas” e em Apucarana a ação é coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), através dos agentes de trânsito. “Vamos distribuir panfletos buscando conscientizar sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito e, na abertura, vamos colocar faixas com informações dos números de acidentes”, afirma Carlos Mendes, diretor-presidente do Idepplan.

Uma das faixas que serão colocadas na praça informará sobre o número de acidentes ocorrido no Brasil no ano passado. “No Brasil, cerca de 32 pessoas morrem por dia em acidentes de trânsito. Foram 632.764 registros no ano passado, o equivalente a 72 acidentes por hora”, informa o agente municipal de trânsito, Felipe.

As atividades do Maio Amarelo irão envolver também ciclistas e motociclistas. No dia 22 de maio, a partir das 9h30, integrantes do Menorá Moto Clube Cristão irão entregar panfletos. As orientações do material serão direcionadas, especialmente, ao motociclista, alertando que “a vida exige mais cuidado sobre duas rodas”.

O agente de trânsito Reginaldo acrescenta que também serão entregues panfletos para conscientizar pedestres. “Usando a faixa para atravessar a rua, o pedestre está protegendo a sua vida. Dados apontam que 19% das mortes no trânsito no Brasil são de pedestres”, alerta Reginaldo.

As ações visam ainda conscientizar sobre a necessidade do uso do cinto de segurança e alertarão sobre os riscos da utilização do celular ao volante. “O uso do celular enquanto o motorista está dirigindo é a terceira maior causa de acidentes de trânsito com morte do Brasil”, informa o diretor-presidente do Idepplan.

No dia 22 de maio, às 7h30, a ação envolverá ciclistas que ficarão concentrados, a partir das 7h30 no “Bonezão”. “Depois da entrega de panfletos orientativos, haverá um passeio ciclístico seguindo pela Ciclovia Irmo Celso Vidor. As atividades do Maio Amarelo buscam abranger todos os que estão relacionados com o trânsito, desde pedestres, ciclistas, motociclistas e demais motoristas”, pontua Mendes.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.