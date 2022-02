Da Redação

Apucarana abre as inscrições para aulas de ginástica

Na próxima segunda-feira (21), estarão abertas as inscrições para as aulas da escola de ginástica artística e ginástica rítmica da cidade de Apucarana.

As inscrições poderão ser feitas a partir das 8h, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso, o Lagoão, em Apucarana. As turmas serão divididas em treinamento, iniciação e iniciação avançada.

De acordo com a coordenadora de ambas as modalidades, professora Neusa Maria da Silva, as aulas estarão abertas para a faixa etária entre 6 e 14 anos de idade. “Depois de quase dois anos de pandemia, enfim estamos retomando as atividades da ginástica com as aulas iniciando no dia 7 de março. Para realizar as inscrições os pais precisam levar a carteira de vacinação dos filhos”, frisa a professora Neusa.

A expectativa para 2022 é que a escolinha de ginástica aumente o número de alunos que, antes da pandemia, contava com 208 crianças e adolescentes. “Nesse retorno das aulas o nosso objetivo é aumentar o número de inscritos e disputar ainda nesse ano competições regionais, os Jogos Oficiais do Estado e promover festivais no Ginásio do Lagoão”, disse Neusa.





Confira abaixo a relação de aulas, durante a semana, no Lagoão:

- Segunda e quarta-feira, 8h30 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas (treinamento);

- Terça e quinta-feira, 8h40 às 9h30, 9h40 às 10h30, 14 horas às 14h50, 15 horas às 15h50, 16 horas às 16h50 e das 17 horas às 17h50 (iniciação);

- Sábado, 8h20 às 9 horas (iniciação), 9h10 às 9h50 e das 10 horas às 10h40 (iniciação avançada).





Contato:

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na Rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, pelo telefone 3422-5184, e no Ginásio de Esportes Lagoão pelo telefone 3122-0425.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.