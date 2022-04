Da Redação

Apucarana abre 766 empresas no primeiro trimestre

Apucarana ganhou 766 empresas neste primeiro trimestre de 2022. Foram 290 empreendimentos em março, o maior volume do ano, 209 em fevereiro e 267 em janeiro. Por outro lado, o município registrou baixa de 302 empreendimentos, fechando com saldo de 464.



O número é 3,8% maior na comparação com o primeiro semestre do ano passado, quando foram abertas em Apucarana 738 empresas (245 em março, 226 em fevereiro e 267 em janeiro). Os dados são da Junta Comercial do Paraná (Jucepar).

Em Arapongas, houve queda. A cidade abriu 730 empresas no primeiro trimestre deste ano (221 em março, 255 em fevereiro e 254 em janeiro) contra 813 no mesmo período do ano passado (288 em março, 261 em fevereiro e 264 em janeiro), uma redução de 10,2%.

Em Ivaiporã, os resultados foram positivos. Foram abertas neste primeiro trimestre 169 empresas (54 em março, 50 em fevereiro e 65 em março) contra 152 no ano passado (57 em março, 53 em fevereiro e 42 em janeiro), uma alta de 11,1%.

O Paraná registrou no primeiro trimestre deste ano a abertura de 71.466 empresas, segundo a Jucepar. Só em março foram 24.397 empreendimentos, maior volume do ano, seguido de fevereiro, com 23.730, e janeiro, com 23.339. O saldo (diferença entre aberturas e baixas) ficou em 42.190. O número de aberturas é muito similar a 2021, quando foram criados 73.077 empreendimentos. O Paraná tem atualmente 1,49 milhão de empresas ativas.

Do total aberto nos primeiros três meses de 2022, a maioria corresponde a MEIs, com 76,15%. Outros 20,37% são LTDA e 3% têm como Natureza Jurídica Empresário. Os outros segmentos são sendo Eireli (0,12%), S/A fechada (0,18%), S/A aberta (0,04%), Cooperativa (0,10%), Consórcio (0,03%) e outros (0,01%).

O Paraná também se destaca pela velocidade. Em março, foi o quarto estado mais ágil na abertura de empresas do País, com saldo de menos de um dia (21 horas) para a análise de 5.234 processos. Ficou atrás de Sergipe, Espírito Santo e Goiás. O tempo está bem abaixo da média nacional, de 2 dias e 1 hora.

O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração o período na etapa de viabilidade, na validação cadastral que os órgãos efetuam e na efetivação do registro e obtenção do CNPJ. Não são considerados os tempos de inscrições municipais ou estaduais e nem a obtenção de licenças para funcionamento do negócio.

Do total de empresas abertas no Estado, 95% concluíram o processo em até 3 dias, 3% em até 5 dias, 1% em até 7 dias e 1% registrou demora de mais de 7 dias. Os dados podem ser encontrados no relatório da Jucepar e na RedeSim, do governo federal.

No mesmo período de 2021, o tempo de abertura de empresas no Paraná estava em 1 dia e 1 hora, para a análise de 5.925 processos. No período, 94% das empresas conseguiam ser abertas em menos de 3 dias.