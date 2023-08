Apucarana: abertas as inscrições da Copa Apucarana de Futebol

Foram abertas nesta sexta-feira (18/08), as inscrições para a 2ª edição da Copa Apucarana de Futebol Amador, competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura. No ano passado o campeonato contou com a presença de 19 equipes, com a final ocorrendo no Estádio Municipal Olímpio Barreto.



Segundo o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, as inscrições da competição ficarão abertas até o dia 4 de setembro e podem ser feitas no site www.apucarana.pr.gov.br/esporte. “Já definimos que o congresso técnico será realizado no próximo dia 5, a partir das 19 horas, no Centro da Juventude Alex Mazaron, com a copa tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse Tom Barros.

O secretário de Esportes destaca que a relação de jogadores e dirigentes deverá ser encaminhada para o e-mail esporteapucarana@gmail.com.

Na Copa Apucarana de 2022, o time do Supermercado Viana foi o campeão, com o Km 28 ficando em segundo lugar. A equipe do Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu obteve a terceira colocação e o Ferroviário da Vila Regina terminou a copa na quarta posição.

O atacante Leonardo Pelezinho, do Supermercado Viana, com 8 gols, foi o principal artilheiro, enquanto o Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu teve a defesa menos vazada com 5 gols. Na copa do ano passado foram realizados 42 jogos e marcados 161 gols.

Mais informações da Copa Apucarana de Futebol podem ser obtidas pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.

