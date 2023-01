Apucarana 79 anos: Guilherme e Benuto são mais uma atração confirmada

Da Redação

A dupla sertaneja Guilherme e Benuto

A dupla sertaneja Guilherme e Benuto é mais uma atração confirmada para as comemorações do aniversário de 79 anos de Apucarana. Os sertanejos se apresentam no dia 27 de janeiro, sexta-feira, véspera do feriado de aniversário da cidade.

Donos de sucessos como "braba do rolê", "pulei na piscina", "sigilo" e "vagabundo chora", entre outros, eles se apresentam na véspera do show já confirmado do cantor Leonardo.

Leonardo foi o primeiro nome confirmado para as festividades dos 79 anos de Apucarana. O show deve acontecer no dia do aniversário do município, 28 de janeiro, último sábado do mês.

Segundo a secretaria municipal de Cultura, as festividades do aniversário da cidade contarão com palco montado na Praça Rui Barbosa e diversas apresentações regionais e locais, além dos shows nacionais.

A dupla

A dupla sertaneja Guilherme e Benuto é formada pelos irmãos Guilherme Antônio Artioli e Haroldo Bevenuto Machado Artioli. Os dois nasceram em Campinas, São Paulo, respectivamente, em 1990 e 1988. Gui e Nuto descobriram sua paixão pela música ainda na infância

