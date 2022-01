Apucarana 78 anos: saiba como é a escolha dos nomes das ruas

Da Redação

Alguma vez você já se perguntou como são decididos os nomes das ruas, dos bairros, da cidade onde você mora? Quem vive em Apucarana vai se surpreender ao saber que a Praça da Onça, na verdade, se chama Praça Valmor Santos Giavarina.

Popularmente conhecida como “Praça da Onça” ou “Praça da Cascata”, a área conta com uma cascata em pedra junto ao Edifício Ariane. Na parede do prédio, uma pintura de grande porte de uma onça também chama atenção, sendo uma marca registrada do local.

O nome da praça homenageia o ex-prefeito de Apucarana e ex-deputado federal, Valmor Santos Giavarina. Ele nasceu em Capinzal (SC), no dia 26 de outubro de 1933, e morreu em Apucarana, no dia 25 de fevereiro de 2005.

O professor Guilherme Bomba, que estuda fatos sobre Apucarana, explica como é o processo de escolha dos nomes das vias públicas.

