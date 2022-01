Da Redação

Apucarana 78 anos: Rayssa Bratillieri é talento de casa

Vivendo atualmente no Rio de Janeiro, a atriz apucaranense Rayssa Bratillieri, 24 anos, que já atuou em "Malhação" e "Éramos Seis", ambas novelas da TV Globo, e também no longa-metragem “Hong Kong Love Story", gravado na China, leva o nome da cidade para vários cantos do mundo. Além disso, ela soma mais de 1 milhão e 600 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

A apucaranense ficou conhecida nacionalmente após interpretar Pérola Mantovani na vigésima sexta temporada da série Malhação, e viver a personagem Soraia Assad, no remake de "Éramos Seis'', na TV Globo.

Em 2020, por conta da pandemia do coronavírus, Rayssa passou uma temporada em Apucarana aproveitando momentos com a família e com os amigos. No entanto, em 2021, retornou para a jornada de trabalho pelo mundo.

Apesar de viver fora, Rayssa diz que sente saudade do céu estrelado de Apucarana e enviou um vídeo parabenizando a cidade pelos seus 78 anos.

Apucarana 78 anos: Rayssa Bratillieri é talento de casa - Vídeo por: Reprodução

Matéria escrita por Fernanda Neme.