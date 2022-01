Da Redação

Nilson Klava, natural do Pirapó, é reconhecido por ser o mais jovem repórter contratado pela Globo

Reconhecido por ser o mais jovem repórter contratado pela Globo, o jornalista Nilson Klava, de 26 anos, é natural de Apucarana e viveu toda a infância no Pirapó junto de sua família.

"Meu pai e meus tios ainda vivem no Pirapó. Sinto muita saudade e tenho muito carinho por toda essa região", contou o jovem durante entrevista para o TNOnline. Nilson é sobrinho do presidente da Câmara dos Vereadores de Apucarana, Francislei Preto Godoi, o Poim.

Klava é considerado um dos nomes mais relevantes do jornalismo político da atualidade e recebeu o 16º Prêmio Engenho de Comunicação. Além disso, o repórter, que é chamado carinhosamente como Nilsinho pelos veteranos e colegas de trabalho, já fez coberturas internacionais, como a das visitas de Jair Bolsonaro a Israel e China, da cúpula do G20 no Japão e da reunião de líderes do Mercosul, na Argentina.

Apesar de morar em Brasília há alguns anos, sempre que consegue, o jornalista visita familiares e amigos na Cidade Alta e no distrito Pirapó. Ele deixa claro o carinho que sente pela terrinha onde nasceu.



Assista ao vídeo que Nilson enviou ao TNOnline parabenizando Apucarana pelos 78 anos:

Apucarana 78 anos: jornalista é destaque nacional - Vídeo por: Reprodução