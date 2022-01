Da Redação

Apucarana 78 anos: Gabi Mustafá é sucesso na TV e na web

A atriz apucaranense Gabriella Mustafá, 24 anos, se destacou no cenário nacional após participar da minissérie "Dois Irmãos e das novelas", e das novelas "O Outro Lado do Paraíso" e "Malhação", na Rede Globo, e leva o nome da Cidade Alta para todos os cantos do Brasil. Além disso, Gabi, como é chamada carinhosamente, é sucesso também nas redes sociais e soma mais de um milhão de seguidores no Instagram.

Desde a infância, a atriz apucaranense sempre gostou de se expressar e estar em palcos, mas tudo começou de uma forma despretensiosa. Porém, foi através do projeto Passarela, que ela teve o primeiro contato com o meio artístico no eixo Rio - São Paulo. A partir daí, a carreira da apucaranense foi ganhando o cenário nacional.

Mesmo longe de Apucarana, Gabi, que mora em São Paulo, visita sua família e seus amigos na terrinha onde nasceu. Ela gravou um vídeo parabenizando a cidade pelos 78 anos. Na gravação, ela diz que tem muita saudade da Cidade Alta, principalmente do 'gostinho do interior'.

