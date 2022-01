Da Redação

A apucaranense Isabela Ferracini Marchi, de apenas 10 anos, encontrou uma forma diferente de passar o tempo durante a quarentena imposta pela pandemia de Covid-19. A pequena decidiu expressar seus sentimentos através da escrita e decidiu publicar em um livro a sua experiência.

“A Casa da Quarentena”, foi escrito entre 2020 e 2021, e publicado em 2021. Isabela relata a visão de uma criança em relação às mudanças impostas por conta da pandemia de Covid-19, e mostra as maneiras divertidas que ela e sua família encontraram para vivenciar as limitações sociais que eram intensas no período citado. O livro é uma obra divertida, com ilustração rica e muitas dicas para as crianças que amam resolver situações usando a criatividade.

Assista:

Apucarana 78 anos: escritora de 10 anos publica livro - Vídeo por: Reprodução