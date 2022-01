Da Redação

A apucaranense Rosimeyre Nogueira é empresária da dupla Maiara & Maraísa. Na estrada com as sertanejas há 11 anos, Rosi, como é conhecida por familiares e amigos, é filha de Aparecida e Lázaro Nogueira, que vivem na Cidade Alta.

A trajetória da empresária começou após fazer amizade com Carlos Roberto Massa, o Ratinho, quando divulgava shows com o irmão dele, o empresário Ney Massa. Neste período, ela ficou próxima de cantores famosos e o círculo de amizade cresceu no meio artístico. A apucaranense conta que o apresentador de TV foi um de seus grandes incentivadores.

Em 2009, recebeu o convite do Hugo Pena, da extinta dupla com Gabriel, para ser sócia de um escritório de compra e venda de shows em Goiânia. Anos depois, quando já trabalhava como empresária de Maiara e Maraisa, foi gravado o primeiro DVD da dupla, o ‘Ao Vivo em Goiânia’, que foi lançado em 2016 pela Som Livre. A carreira da dupla deslanchou, assim como a amizade e parceria com Rosi.

No entanto, apesar de estar longe de Apucarana, a empresária sempre lembra com muito carinho da Cidade Alta e envia os parabéns pelos 78 anos.

Veja o vídeo que ela gravou:

Apucarana 78 anos: empresária faz sucesso pelo Brasil - Vídeo por: Reprodução