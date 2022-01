Da Redação

Sabe aquela expressão “Onde o vento faz a curva”? A frase combina bastante com a Avenida Curitiba, esquina com a Rua Doutor Oswaldo Cruz, em Apucarana. Esse local foi batizado informalmente pela população como a “A esquina do Vento”. Com correntes de ar acima da média, o lugar já virou notícia nacional por conta das fortes rajadas de vento.

Apucarana está localizada a 988 metros acima do nível do mar, é a cidade que mais venta no Paraná. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a velocidade média do vento chega a 4.1 metros por segundo, um índice superior aos demais municípios do Estado.

Conhecida como “Cidade Alta”, Apucarana está situada no Terceiro Planalto Paranaense. Além disso, sua área central fica assentada sobre o topo do espigão. Os ventos dominantes sopram do nordeste para o sudoeste.

Veja a matéria preparada em comemoração aos 78 anos de Apucarana:

Apucarana 78 anos: a cidade do Paraná que mais venta - Vídeo por: tnonline