Apucarana: 75 pessoas concluem formação em Libras; saiba mais

A Autarquia Municipal de Educação, por meio do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), e em parceria com o Núcleo Regional de Educação e o polo local da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB), oferta regularmente cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos professores e à comunidade de Apucarana. Na noite de segunda-feira (21), no Cine Teatro Fênix, o prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes entregaram os certificados às 75 pessoas que concluíram a formação no primeiro semestre de 2023.

Foto por Da Redação

Foto por Da Redação

A coordenadora do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), da Autarquia Municipal de Educação, Léia Sofia Viale, destacou a grande procura dos apucaranenses pela formação. “Nós estamos entregando, nesta noite, os certificados aos 75 estudantes que concluíram a formação básica e intermediária na primeira metade do ano. No mesmo ato, estamos realizando a aula inaugural das novas turmas. Ao todo, 160 pessoas inscreveram-se para participar dos cursos básico, intermediário e avançado de Libras neste segundo semestre,” comemorou.

Foto por Da Redação

