Apucarana: 5 mil bonés e R$ 4 mil em dinheiro são furtados de fábrica

Aproximadamente cinco mil bonés e R$ 4 mil em dinheiro foram levados durante arrombamento em uma fábrica localizada em Apucarana, no norte do Paraná. A empresa fica na Rua Piratininga, no Jardim Diamantina. TNonline teve acesso ao boletim de ocorrência registrado registrado pela Polícia Militar (PM) em que consta o relato da funcionária que encontrou o local arrombado.

Segundo a PM, a encarregada de produção chegou no local e verificou que a janela do banheiro havia sido violada pelo lado externo. No interior da empresa, foi constatado o furto de peças das marcas Santa Costa, Ama Sports, Maniacs, Match Point e Drop Shot. A proprietária da fábrica também confirmou que o caixa da empresa foi arrombado de onde R$ 4 mil foram levados, além do estepe de um GM Corsa.

Imagens das câmeras de segurança foram encaminhadas à 17ª Subdivisão Policial que vai investigar o caso.

