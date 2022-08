Aprovados no concurso da PM se apresentam para curso de formação; veja

Da Redação

Candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar do Paraná se apresentaram nesta terça-feira (2) nos locais onde farão o curso de formação de soldados. Na região, os futuros policiais serão formados em Apucarana, Arapongas e Ivaiporã. Veja o vídeo abaixo.

Em Apucarana, conforme o Tenente Coronel Marcos José Facio, comandante do 10º Batalhão da Polícia (BPM), foram recebidos 62 alunos , 49 são homens e 13 mulheres. A expectativa é que após formados, os policiais reforcem o efetivo dos municípios da área de abrangência do batalhão.

É a maior escola de formação que o 10º BPM recebe e após a conclusão, Apucarana deve ganhar novos policiais. "A expectativa para essa escola é muito boa. É a maior escola em números totais que o 10º batalhão recebe. No total são 62 novos policiais, hoje recebemos 61, pois um não se apresentou e vamos ver com Curitiba se aguardamos ou se será chamado um suplente. Não sabemos ainda quantos policias vão ficar em Apucarana, mas será um número considerável deles, mas precisamos distribuir policiais para toda nossa área que além de Apucarana, tem mais 11 cidades, desde São Pedro do Ivaí até Mauá da Serra, cidades que tem policiamento noturno e precisamos introduzir esses policiais e melhor o policiamento", disse o Tenente Coronel.

De acordo com o comandante, no período de pandemia, o efetivo do 10º BPM reduziu em 15%. A Covid-19 também prejudicou a escola de formação.

"Essa escola já estava pronta desde o ano passado, mas por causa da pandemia tivemos esse atraso. Éramos para receber apenas 27 policiais, mas depois de alguns contatos pessoais e com ajuda de políticos da região, conseguimos elevar esse número para 62 e acredito que até o mês de dezembro eles vão estar na rua, no estágio na operação no final do ano, o que vai reforçar nossa segurança. Tivemos uma redução de 15% no efetivo de rua durante esse período da pandemia, então será um grande ganho para a polícia" - Tenente Coronel Marcos José Facio, comandante do 10º BPM - Tenente Coronel Marcos José Facio, comandante do 10º BPM

A formação deve durar aproximadamente 10 meses. A última escola de soldados formada pelo 10º BPM foi em 2016. "Durante o curso vamos abordar questões de direitos humanos, direito administrativo, penal, treinamento de tiro, abordagem, tática de confrontos, sobrevivência policial , nesse período vão receber todo conhecimento necessário. Após esse período os novos policiais serão soldados de primeira classe", explica o tenente Jair Machado, coordenador do curso de formação.



Para a apucaranense Gabriela Alves de Paula, passar no concurso e se apresentar para o curso de formação, é a realização de um grande sonho. "Estava no meu íntimo, era um sonho. Uma batalha chegar até aqui, mas a mulher vem ganhando espaço na corporação, o tempo vai passando a vamos alcançado melhores espaços, objetivos, vamos nos preparar para atuar da melhor maneira", disse.

Cleidimar Kurunci, também de Apucarana, já tem experiência militar e também sonhava em atuar na PMPR. "É um sonho antigo, atuei no exército em 2010, conheci a disciplina e hierarquia militar, então estudei bastante, me preparei bastante para passar no concurso e hoje estou aqui, fazendo parte da escola, estou com uma expectativa muito boa", comenta.

Região

De acordo com o tenente Marcos Matias, da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Arapongas, a escola no município terá 40 policiais no total. "A princípio, esperamos 10 mulheres e 40 homens. A cidade já contou com duas escolas: uma com 30 e outra com 40 soldados. A formação é voltada para matérias como direito, direitos humanos, educação física, tiro policial, abordagem", explica.

Em Ivaiporã, de acordo com o subcomandante Vinicius Castro, da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, os recrutas se apresentaram nesta terça para irem se adaptando e nesta quinta-feira (4) será realizada a aula inaugural. "Essa é a terceira escola de soldados, já tivemos duas na 6ª CIPM. A expectativa são 59 alunos, mas ainda não sabemos como será a divisão por sexo", finaliza. Assista. null - Vídeo por: Reprodução













