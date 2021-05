Apresentador Ratinho é vacinado contra covid em Apucarana

Continua após publicidade

Na manhã deste domingo (11), o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, do SBT, pai do governador do Paraná, Ratinho Junior, esteve em Apucarana e aproveitou para receber a vacina contra a Covid-19, que é aplicada em pessoas com 65 anos, no Ginásio de Esportes Lagoão.

“Fiz questão de anunciar que vinha tomar a vacina aqui para incentivar a população de nossa região a fazer o mesmo. Tem que tomar a vacina, é a solução juntamente com o uso de máscara e distanciamento social. Parabenizo o secretário de saúde do estado Beto Preto pela excelente trabalho nesta pandemia e as equipes de saúde de Apucarana pela forma eficiente que está realizando a vacinação na cidade”, afirma Ratinho.

Ratinho colaborou com a campanha Vacina Solidária e chegou com a caçamba de sua caminhonete cheia de alimentos para a doação. Ele foi recepcionado com carinho pelo secretário de Saúde do Paraná, o médico Beto Preto, e pela equipe e posou para fotos com profissionais da área da saúde.

Segundo Beto Preto, a escolha de Ratinho de se vacinar em Apucarana é uma forma de prestigiar a cidade e incentivar a adesão da imunização contra a Covid. “É uma satisfação mais uma vez estar aqui em Apucarana acompanhando a vacinação e novamente num domingo, o que vai de encontro a nossa proposta de realizar a imunização de domingo a domingo. Se tivermos doses suficientes, o Paraná tem a capacidade de vacinar 150 mil pessoas por dia”, destaca Beto Preto, que de Apucarana seguiu para Cambé e outras cidades da região para acompanhar a vacinação.

Conforme informações de conhecidos, o apresentador passou quase toda a quarentena em sua Fazenda Ubatuba, localizada em Apucarana.

Vacinação continua

Neste domingo (11), a vacinação contra a Covid-19 segue em Apucarana. A primeira dose do imunizante é aplicada em pessoas com 65 anos e a 2ª dose fica disponível para idosos de 78 e 79 anos. A vacinação acontece apenas no Ginásio de Esportes Lagoão até as 17 horas.

Na segunda-feira (12), a vacinação segue para aquelas pessoas que estão dentro das idades anunciadas para o final de semana mas que ainda não puderam se vacinar. Tanto no domingo quanto na segunda-feira o atendimento será realizado somente no Lagoão, no horário de 8h30 e 17 horas.

Apucarana dá continuidade também à Campanha Vacina Solidária, que visa arrecadar alimentos não perecíveis junto as pessoas que comparecem aos postos de vacinação. A doação é de forma espontânea, sem a obrigatoriedade de participar. “O que for arrecadado será repassado pela Secretaria de Assistência Social às famílias e entidades sociais”, explica o prefeito Junior da Femac.

