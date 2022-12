Apresentações da programação de Natal atraem grande público

Da Redação

A agenda cultural natalina, que está sendo realizada no Platô da Praça e que também teve duas apresentações no Cine Teatro Fênix, está atraindo desde a semana passada grande público. A programação “Natal é vida que nasce” iniciou na quarta-feira, juntamente com o período noturno de funcionamento do comércio, e se estenderá até o dia 23 de dezembro.

“No sábado e no domingo, por exemplo, o Cine Teatro Fênix ficou lotado para as apresentações dos alunos da Escola Municipal de Dança. Através do ballet clássico, as pessoas puderam conferir a magia e a alegria do Natal, em espetáculos memoráveis”, assinala o prefeito Junior da Femac.

De acordo com a professora Maria Agar, secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), no sábado à noite ocorreu o espetáculo de ballet clássico “A filha mal agradecida”, apresentado pelas turmas juvenil e adulto da Escola de Dança. “Antes do espetáculo, tivemos também a cerimônia de formatura do Curso de Ballet Clássico e Danças Modernas. Foram 10 formandas na modalidade elementar (9 anos de ballet) e 3 formandas na modalidade aperfeiçoamento (9 anos do elementar mais 2 anos)”, informa Maria Agar

Já no domingo, em duas sessões – uma às 16 horas e outra às 19 horas – foi a vez das turmas infanto-juvenil apresentarem o espetáculo didático de ballet clássico “A magia do Natal”. “A Escola de Dança tem ao todo cerca de 400 alunos, entre meninos e meninas. A participação na agenda cultural de Natal foi uma oportunidade para eles se apresentarem a um grande público”, reitera Maria Agar.

A secretária da Promatur informa que partir de hoje toda a programação ficará concentrada no platô da Praça Rui Barbosa. A partir das 19h30, haverá uma apresentação didática “Sonare” da Escola de Música. “Será um recital multi-instrumental com violão, saxofone, viola caipira, violino e bateria”, cita Maria Agar.

O prefeito Junior da Femac reforça que a programação cultural prosseguirá até o dia 23 de dezembro. “Ao procurar o comércio para compras ou simplesmente ao passear pelas ruas para apreciar a decoração natalina, as pessoas também têm a opção de assistir gratuitamente a belíssimos espetáculos de dança, teatro, as tradicionais cantatas e shows musicais em vários estilos”, convida Junior da Femac.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA AGENDA CULTURAL (Natal é vida que nasce)

12/12 – 19H30: APRESENTAÇÃO INSTRUMENTAL “SONARE – PATE IV”, RECITAL COM VIOLÃO, VIOLINO, VIOLA CAIPIRA, SAXOFONE E BATERIA (ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DE APUCARANA)

13/12 – 19H30: CORAL MUSICAL DA ASSEMBLEIA DE DEUS (APUCARANA)

20H30: SHOW MUSICAL CANTORA PEROLA CREPALDI

14/12 – 19H30: APRESENTAÇÃO DE DANÇAS GAÚCHAS (GRUPO QUERÊNCIA AMADA DE APUCARANA)

20H30: SHOW MUSICAL CANTOR ROBISON CANUTO (APUCARANA)

15/12 – 19H30: CANTATA DO CORAL MUNICIPAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA

16/12 – 19H30: PROJETO UNIDADE SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA COM CANTO, PERCUSSÃO, VIOLÃO, FANFARRA, TEATRO, BALÉ, CAPOEIRA (ROLÂNDIA)

20H30: GRUPO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS (ROLÂNDIA)

17/12 – 19H30: SHOW MUSICAL RCC DIOCESE APUCARANA (APUCARANA)

20H30: BANDA TEATRO DOS ANJOS (LONDRINA)

18/12 – 19H30: SHOW MUSICAL “EU AMO APUCARANA” COM CEZAR NEVES/TRIO MUSICAL SOM DA VIDA

19/12 – 19H30: GRUPO ODORI DANÇAS JAPONESAS (ACEA APUCARANA)

20H30: GRUPO QUERÊNCIA AMADA DANÇAS GAÚCHAS (APUCARANA)

20/12 – 19H30: CORAL CANTORES DE SIÃO (1ª IGREJA BATISTA DE APUCARANA)

21/12 – DIVERSIDADE CULTURAL AFRO

19H30: MUSICAL TERREIRO CABOCLO PENA DOURADA (APUCARANA)

20H00: GRUPO MUSICAL GOSPEL (APUCARANA)

21H00: GRUPO MUSICAL 14 DE MAIO (APUCARANA)

22/12 – 19H30: SHOW MUSICAL COM HÉLIO PEREIRA & FILIPI BORRERO (APUCARANA)

23/12 – 19H30: CANTATA DE NATAL CORAL DIOCESANO DE APUCARANA

