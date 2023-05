Apresentação do Balé Teatro Guaíra atrai grande público na região

Fazendo parte da 14ª edição da Mostra Paranaense de Dança, Apucarana recebeu o espetáculo da companhia Balé Teatro Guaíra. A apresentação, que teve entrada gratuita e aconteceu na noite de sexta-feira (26/05), levou um grande público ao Cine Teatro Fênix.

O prefeito Junior da Femac lembra que a última edição presencial da mostra foi realizada em 2019 e, em 2021, houve um evento em formato online. “A mostra voltou com força, fazendo o intercâmbio cultural com os municípios. Apucarana foi uma das cidades do norte do Paraná a receber a mostra e foi brindada nesta retomada com uma belíssima apresentação do Balé Teatro Guaíra”, frisa Junior da Femac.

Ainda em Apucarana, além dessa apresentação, o Balé Teatro Guaíra também recebeu alunos de escolas públicas do município, para um ensaio didático na tarde da sexta-feira. “O objetivo foi integrar os jovens estudantes no universo da dança e estimular a formação de novas plateias. Esse ensaio, assim como o espetáculo da noite, foi acessível em libras e audiodescrição”, completa a professora Maria Agar, secretária municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur).

Em Arapongas

Já neste domingo (28), os moradores de Arapongas aproveitaram a apresentação do grupo de dança, no Cine Teatro Mauá. Com duas coreografias do repertório: “Piá”, de Alex Soares e “V.I.C.A.”, de Liliane de Grammont, o grupo encantou o público. Esta é a última apresentação da turnê iniciada neste mês de maio pelo Estado.

O secretário municipal de Cultura, Lazer e Eventos, Geison Cortez, também parabenizou o espetáculo. "Com grande alegria recebemos este belíssimo espetáculo. Levando cultura e entretenimento de qualidade e gratuitamente para a população. Estamos sempre de braços abertos para receber essas grandes iniciativas”, salientou.

