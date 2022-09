Apresentação da banda do 30º BIMec lota o Cine Fênix, em Apucarana

Da Redação

o momento contou com músicos convidados e a banda do Maestro João Florindo

A apresentação comemorativa da Semana da Pátria, protagonizada pela banda do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), com a participação de músicos convidados e da banda municipal Maestro João Florindo, lotou o Cine Teatro Fênix, em Apucarana, na noite deste domingo (04).

O espetáculo levou ao público de aproximadamente 400 pessoas um repertório com músicas da MPB, hits internacionais, canções militares e temas comemorativos. “A banda do 30º BIMec proporcionou aos apucaranenses uma noite maravilhosa, lotando o Cine Teatro Fênix. Apucarana é privilegiada por ter o 30º BIMec. Seus músicos fizeram uma apresentação com profissionalismo e sentimento de amor pela nossa pátria”, afirma o prefeito de Apucarana, Junior da Femac.

O comandante do 30º BIMec, tenente-coronel Flábio Meireles Machado, destacou o grande público presente na apresentação. “Tivemos uma momento bonito, muito prestigiado pela população. A comemoração da Independência do Brasil não é só das forças armadas, mas de toda a sociedade”, declara o comandante Meireles.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

