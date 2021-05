App Sindicato realiza manifestação nesta quinta; Assista

Continua após publicidade

A APP Sindicato, de Apucarana e Arapongas, realiza nesta quinta-feira (29) uma concentração e carreata de profissionais para lembrar o dia 29 de abril de 2015.

A entidade mantém luto pela data classificada por eles como o "Dia do Massacre", quando o governador do Paraná, Beto Richa, ordenou ações que terminaram com feridos na manifestação dos professores em Curitiba. Além da pauta do dia, os professores têm mais reivindicações e novas reclamações contra ações do atual governo.

Veja as entrevistas dos presidentes da APP de Apucarana, professora Marlene Pavani, e do professor Marcio Diniz, de Arapongas: