APP-Sindicato realiza as Conferências Regionais da Educação

Da Redação

O encontro é direcionado a todos os profissionais da educação e estudantes de cursos de licenciatura

A APP-Sindicato vai realizar conferências regionais neste dia 25 de junho. No Núcleo Sindical de Apucarana, a conferência será realizada, das 8 às 17 horas, na sede da OAB Apucarana. O encontro é direcionado a todos os profissionais da educação e estudantes de cursos de licenciatura.

Segundo representantes do sindicato, este evento surgiu da necessidade de compreender, debater e propor ações de valorização e fortalecimento da escola pública paranaense.

Os trabalhos estarão voltados à discussão em torno de 8 eixos:

I – As Políticas Educacionais no Brasil e no Paraná (2017-2020);

II – Participação, Organização, Controle Social e Gestão Democrática da Educação;

III – Financiamento da Educação e Controle Social;

IV – Valorização, Formação e Condições de Trabalho; V – Organização Curricular na Educação Básica; VI – Direitos Humanos, Diversidade e Igualdade.

Ainda segundo o sindicato, o objetivo final deste dia de encontro e debates é reunir emendas e proposições para a etapa estadual da conferência, que ainda não tem data definida.