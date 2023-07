Apostador de Apucarana já retirou prêmio de R$ 5,2 mi da Lotofácil

O apostador de Apucarana (PR), que acertou sozinho o prêmio principal do concurso 2870 da Lotofácil, sorteado no último sábado (22), já retirou o prêmio de R$ 5.233.661,78. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal (CEF) nesta quarta-feira (26).

continua após publicidade

A aposta simples foi feita via canal eletrônico. Os números sorteados foram 01-02-04-05-07-09-10-11-14-15-16-17-19-22-25.

Ele é o 13º apucaranense a acertar o prêmio principal da Lotofácil desde 2008. No entanto, o valor, de R$ 5,2 milhões, é o maior desta loteria recebido por um morador da cidade. Apucarana também tem ao longo dos anos ganhadores da Mega-Sena, Quina e Loteria Federal. Veja todos os concursos vencidos por apucaranenses aqui.

continua após publicidade

COMO JOGAR

Você pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio.

São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 46,5 mil. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

Siga o TNOnline no Google News