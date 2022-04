Apostador de Apucarana fatura quina da Mega-Sena

Da Redação

Um apucaranense sortudo levou para casa neste sábado (26), durante o concurso 2.466, da Mega-Sena, o valor de R$ 84.804,12 com uma aposta que acertou cinco dos seis números sorteados da Mega-Sena.

continua após publicidade .

De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, a aposta simples foi realizada na Lotérica Leão Dourado, que fica na Praça Rui Barbosa, na área central de Apucarana. Além do apucaranense, um 'bolão' de Maringá também levou R$ 42.402,06, no mesmo concurso.

Sorteio

continua após publicidade .

O concurso 2.466 da Mega-Sena, realizado neste sábado (26), no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. O próximo concurso (2.467) será na quarta-feira (30). O prêmio é estimado em R$ 110 milhões. Os números sorteados foram 02 - 03 - 13 - 20 - 53 - 54

A quina teve 156 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 42.402,06. A quadra teve 10.583 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 892,90. O próximo sorteio será realizado às 20 horas, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

null - Vídeo por: Reprodução