Apostador de Apucarana é um dos ganhadores da Lotofácil; saiba mais

Mais um apostador de Apucarana (PR) acertou o prêmio principal da Lotofácil. Ele é um dos 19 ganhadores do concurso 2886, que teve os números sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) na noite desta quinta-feira (10). Ele vai levar para casa RS 200.769,92.

A aposta simples de Apucarana foi feita na lotérica Mundial Loterias, localizada na Praça Rui Barbosa. Outras 836 apostas acertaram 14 números e vão ganhar, cada uma, R$ 712,29.

No final do mês passado, um apostador da cidade acertou sozinho na Lotofácil e garantiu uma bolada de R$ 5,2 milhões.

Além de Apucarana, os ganhadores do prêmio principal foram de Simões Filho (BA), Santo André (SP), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Vitória (ES), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Belo Horizonte (MG), Caeté (MG), Uberlândia (MG), Rondonópolis (MT), Colares (PA), Novo Progresso (PA), Jaboatão dos Guararapes (PE), Quatiga (PR), Guarujá do Sul (SC), Bocaína (SP) e Guarulhos (SP).

Os números sorteados nesta quinta-feira foram 01-04-05-07-08-09-13-14-15-16-17-19-22-24-25.

