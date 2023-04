Aposta de Apucarana leva mais de R$ 35 mil na quina da Mega-Sena

Da Redação

O sorteio aconteceu na noite desta quarta-feira (5)

Apesar de nenhum apostador ter acertado as seis dezenas premiadas do concurso 2.580 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quarta-feira (5) em São Paulo, um morador de Apucarana teve a sorte grande de conquistar uma "bolada" com a quina.

O apucaranense está entre as 109 apostas ganhadoras da quina, e vai trazer para casa o valor de R$ 35.731,67. Além da cidade do norte do Paraná, os jogos premiados estão em Campo Mourão, Guaratuba, Londrina, Pinhais, Pontal do Paraná e Prudentópolis. Três curitibanos também ganharam.

O prêmio sorteado nesta quarta-feira (5) era de R$ 38,6 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 03 – 04 – 13 – 29 – 36 – 43. O próximo sorteio, de número 2.581, será realizado neste sábado (8) e pagará aproximadamente R$ 47 milhões.

A quadra teve 8.175 apostas ganhadoras, e cada uma leva R$ 680,60.

