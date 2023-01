Aposta de Apucarana fatura quase R$ 500 mil na Lotofácil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O sorteio desta sexta-feira (20) da Lotofácil também contemplou outros 464 bilhetes

Uma aposta simples de Apucarana levou R$ 491.740,40 no concurso 2719 da Lotofácil, sorteado na noite desta sexta-feira (20). A aposta foi realizada na Lotérica Leão Dourado, na Praça Rui Barbosa, área central do município localizado no Norte do Paraná.

continua após publicidade .

A Lotofácil teve oito apostas simples vencedoras, no total. Cada bilhete vai levar o prêmio de quase R$ 500 mil. Foram revelados os seguintes números 01-04-05-06-08-10-11-13-14-15-17-19-22-23-24.

LEIA MAIS: Apostas de Apucarana e Arapongas acertam 14 números na Lotofácil

continua após publicidade .

Dentre os ganhadores, há moradores de Apucarana, Paraná; Fortaleza, no Ceará; Sete Lagoas, Minas Gerais; Ariquemes, Roraima; Mogi das Cruzes, São Paulo; São Bernardo do Campo, São Paulo. Além de duas apostas feitas por canais eletrônicos, ambas de São Paulo capital.

O sorteio desta sexta-feira (20) da Lotofácil também contemplou outros 464 bilhetes com 14 acertos. Segundo a Caixa Econômica Federal a premiação nessa faixa ficou em R$ 925,50 por bilhete. A arrecadação total da Lotofácil 2390 foi de mais de R$ 30,5 milhões, conforme a instituição.





continua após publicidade .

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio da Lotofácil está agendado agora para este sábado (21). Os números do concurso 2719 serão conhecidos a partir das 20 horas, horário de Brasília, com transmissão ao vivo na internet, por meio do canal oficial da Caixa no YouTube. O prêmio fica estimado em R$ 5 milhões.





Como participar do próximo sorteio?

É preciso registrar uma aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. O participante terá 25 números disponíveis para escolher de 15 a 20 dezenas escolhidas.

continua após publicidade .

A aposta mais barata, com 15 números, custa R$ 2,50, enquanto a mais cara, de 20 dezenas, chega a R$ 38,7 mil. O apostador também pode deixar o sistema escolher aleatoriamente as dezenas usando a função "Surpresinha".





Fonte: Informações UOL.

Siga o TNOnline no Google News